ГИБДД подвела итоги несчастливого дня. В смертельном ДТП на «Скандинавии» пострадали женщины и ребёнок

Итоги минувшего дня, 13 декабря, подвели в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За день погибли четыре человека, причём все на областных дорогах. Для сравнения, 12 декабря в городе и области смертельных ДТП не было, а 11 декабря – одно, тоже в Ленобласти (на трассе «Сортавала» совсем рядом с Петербургом, где от «Мазды» не осталось и половины и погибла её водитель).

Всего 13 декабря в Петербурге произошло 352 ДТП (12 декабря – 347, 11 декабря – 492), в том числе семь с пострадавшими (7 взрослых и два ребёнка); в Ленобласти – 56 (12 декабря – 54, 11 декабря – 80), восемь из которых серьёзные – с 11 ранеными (один ребёнок) и четырьмя погибшими.

«Фонтанка» рассказывала о страшных смертельных ДТП. Три из них произошли из-за выезда на встречную полосу.

Утром, около 8:30, на трассе М-10 «Россия» водитель на «Скании» протаранил автовоз и погиб. Есть предположение, что он уснул за рулём.

Около полудня на дороге Ушково – Гравийное в Приозерском районе столкнулись «Митсубиши Аутлендер» и грузовик «Ивеко». Скончалась пожилая пассажирка кроссовера.

Около 15:35 в Вырице микроавтобус «Фольксваген», по предварительной версии, выехал на встречную полосу – в лоб «Ладе». В легковушке также погибла пассажирка.

И четвёртая авария – случившаяся около 17:15 на 138-м километре федеральной дороги «Скандинавия». Изначально сообщалось только о погибшем водителе, а позже в УГИБДД добавили, что были и пострадавшие, в том числе упомянутый в статистике ребёнок. Кроме того, по уточнённой информации, предположительный виновник (выехавший на встречку) управлял не «Доджем», а «Крайслером».

Мужчине было 78 лет, женщине за рулём Audi Q7 – 61 год. У обоих – по 18 лет водительского стажа. Мужчина погиб. На фотографиях с места ДТП видно, что удар пришёлся как раз на его сторону. Пострадали водитель «Ауди», её 37-летняя пассажирка и 4-летний ребёнок, который перевозился на заднем пассажирском сиденье в автокресле. Им была оказана разовая медицинская помощь, и они отправились домой.

И ещё немного статистики. 13 декабря в Петербурге и области сотрудники ГИБДД задержали 11 пьяных водителей и зафиксировали 25 выездов на встречную полосу. Всего учтённых нарушений ПДД – 1117, из которых 981 пришлось на водителей и 136 на пешеходов. Для сравнения, 12 и 11 декабря полиции попались по 9 нетрезвых автомобилистов, выездов на встречку зафиксировано соответственно 15 и 18, а всего нарушений ПДД – 1327 и 1312.