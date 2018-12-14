«У нас сейчас нет желания кому-то искалечить жизнь окончательно». Исследование отверстия на Международной космической станции засекретят

Результаты исследований поверхности МКС во время выхода космонавтов в открытый космос могут быть засекречены. Это касается образцов герметика и микрометеоритной защиты, взятых с обшивки бытового отсека корабля «Союз МС-09». Об этом «Интерфаксу» 14 декабря сообщил анонимный источник в космической отрасли.

«Не исключено, что информация может быть засекречена», – сказал собеседник агентства, слова которого подтвердил информированный источник в отрасли.

Ранее сообщалось, что части метеоритной защиты, отобранные в ночь на среду российскими космонавтами, и образцы герметика содержат достаточную информацию для криминалистов, которые расследуют причины появления отверстия в бытовом отсеке корабля. Экспертам понадобится не менее недели для их изучения.

«Космонавты с ювелирной точностью отрезали части микрометеоритной защиты, которые будут доставлены на Землю для дальнейшего исследования криминалистами. Они содержат достаточно информации для расследования, включая следы от сверла», – сообщил источник агентства. Собеседник в органах управления МКС уточнил, что на изучение образцов понадобится не менее недели. Однако когда они будут доставлены на Землю, не сообщается.

«Сначала их сфотографируют, и фотографии будут переданы на Землю, а потом и сами элементы», – сказал источник.

Ранее глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко уже заявлял «Фонтанке», что имя злоумышленника, который повредил стенку корабля будет вряд ли обнародовано.

«У нас сейчас нет желания кому-то искалечить жизнь окончательно. Выводы сделаны. Технические условия соблюдены. Сейчас все процессы по сбору ракет фиксируются буквально посекундно», – пояснил шеф пресс-службы космической госкорпорации.

Отказаться от комментирования проблемы Роскосмос и NASA договорились ещё в сентябре. До этого глава Роскосмоса предположил, что дырку сделали снаружи МКС прямо на орбите, российские эксперты подозревали в случившемся американцев. В НАСА все подозрения отвергали.

Накануне СМИ сообщили, что к анализу произошедшего подключилась ФСБ.