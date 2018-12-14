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Общество
14.12.2018 12:50
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Россиянам до 21 года запретят покупать крепкое спиртное. Минздрав уже подготовил законопроект

Закон, предусматривающий увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, разработало Министерство здравоохранения РФ. Документ 14 декабря размещен на портале проектов нормативных правовых актов. 

«В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года», – говорится в заявлении министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. 

Если Госдума закон примет, мера начнет действовать  в 2020 году. Касаться запрет будет алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема, отмечает ТАСС.

Минздрав апеллирует к примеру других государств. На подобный шаг уже пошли множество стран от США до Индонезии и Парагвая. 

Информация о том, что власти собираются повысить минимальный возраст, с которого можно покупать спиртное, появилась еще в сентябре. Об этом осенью рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, которая, однако, не уточнила, что будет являться границей. Опросы общественного мнения показывают, что большинство россиян выступают за повышение возраста, с которого можно будет купить алкоголь. В России эту меру предлагали и раньше, однако депутаты сходились во мнении, что возрастной ценз противоречит Конституции. 

Сейчас спиртное в России разрешено продавать людям, достигшим 18 лет. Кроме того, действует запрет на реализацию алкоголя в магазинах в ночное время, например, в Петербурге невозможно легально купить бутылку с 22:00 до 11:00 часов. Существует и административное наказание за распитие спиртного в общественных местах. Помимо этого, власти могут вводить особые ограничения на реализацию спиртосодержащих напитков, например во время массовых мероприятий.

 

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