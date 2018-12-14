Дырявая труба превратила Тельмана в парную и понизила температуру в ближайших домах

Кипяток пробил асфальт и растопил снег в Невском районе Петербурга 14 декабря. Пока аварийная бригада устраняет разлив, жители предлагают поискать в коммунальном «тумане» ёжиков.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», ремонтом у первого корпуса дома №41 по улице Тельмана занимаются с 11 часов утра. Течь дала труба диаметром 600 миллиметров, в зону аварии попали три жилых дома. Починить теплосеть намерены к семи утра 15 декабря. На это время отопление в квартиры будет поступать по пониженным параметрам. Горячая вода в кранах будет, обещают в компании.

«Можно ёжиков искать», – оценили в соцсетях «туман» на Тельмана.

Теплоэнергетики рекомендуют воздержаться от этого и просят обходить места парения и стихийные горячие источники.