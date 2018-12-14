Впервые за 19 месяцев в России упали продажи китайских автомобилей

В ноябре в России было продано 2969 новых автомобилей китайских марок. Это на 8% меньше, чем год назад. Причем продажи китайских машин в РФ упали впервые с апреля 2017 года.

Всего же в январе – ноябре 2018 года на российском рынке, по данным аналитического агентства «Автостат», реализовали 31 600 новых китайских машин, и по итогам 11 месяцев динамика по-прежнему положительная: на 12% больше, чем годом ранее.

Также изменения произошли и среди лидеров сегмента. Если Lifan, несмотря на падение продаж, удержал первое место в рейтинге, то Chery упала со второго места сразу на пятое, пропустив Haval, Geely и Zotye.