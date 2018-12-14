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Общество
14.12.2018 12:14
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Запуск спутников OneWeb российской ракетой «Союз» отложен

Первый запуск спутников связи OneWeb на российской ракете-носителе «Союз-СТ» отложен на полмесяца. Об этом 14 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости. 

«Старт переносится на конец февраля по просьбе британской стороны», – цитирует издание анонимного собеседника в ракетно-космической отрасли.

Пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован на 7 февраля 2019 года. Причина переноса запуска — задержка старта с того же космодрома индийского аппарата. Пуск ракеты Ariane-5 с индийским спутником GSAT-31 был сдвинут на 5 февраля. На перенастройку оборудования космодрома и подготовку к запуску российского «Союза-СТ» потребуется около двух недель.

При этом собеседники в космической отрасли уточнили, что «российские ракета-носитель "Союз-СТ" и разгонный блок "Фрегат-М" находятся в высокой готовности к пуску в сроки, которые обозначит оператор пусковых услуг – компания Arianespace».

В рамках первого пуска спутников для глобального доступа в Интернет российская ракета выведет четыре-шесть тестовых аппаратов OneWeb, произведенных Airbus во французской Тулузе. На том же корабле на орбиту выведут четыре-шесть габаритно-весовых макетов. Источники в российской космической отрасли отмечают, что для испытаний системы OneWeb достаточно четырёх работающих спутников.

Ранее СМИ сообщили, что против планов участия России в создании группировки спутников системы OneWeb выступает ФСБ. Причина – «угроза национальной безопасности России». В самой компании OneWeb «Фонтанке» заявляли, что готовы уступить контроль над совместным с Россией предприятием.

Владимир Устименко, глава пресс-службы госкорпорации «Роскосмос», которая в случае разрыва договорённостей с One Web теряет крупный контракт, в начале декабря сообщил «Фонтанке», что развитие проекта будет зависеть от Владимира Путина, решение которого ожидается в январе. Переговоры с иностранной стороной продолжаются. При этом вопросы национальной безопасности по проекту OneWeb, которые беспокоят спецслужбы, решаемы.

«Конструкторы говорят, что технически есть разные варианты решения этих вопросов», – уточнял глава пресс-службы Роскосмоса. 

Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться Интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году Роскосмос подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс».

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