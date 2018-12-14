Петербургские судовладельцы отчитались о рекордном объеме перевозок. Помогли теплое лето и мундиаль

Более 3 млн человек перевезли петербургские судовладельцы в сезон навигации 2018 года. Об этом 14 декабря сообщил президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Владимир Родионов. По его словам, только члены ассоциации (на них приходится 83-85% рынка) перевезли 2,99 млн человек, что на 78% больше, чем годом ранее.

Такой рост глава ассоциации объяснил хорошей погодой летом и проведением чемпионата мира по футболу.

«Перекрытия акватории не нанесли вреда пассажирским перевозкам», – сказал он.

По оценке АВПС, петербуржцы и гости города в среднем совершили 1,6 прогулки по рекам и каналам за лето, что на 91% больше, чем годом ранее. Экскурсиями с выходами в Неву и Финский залив воспользовались 423,9 тысячи человек (+34%), услугами скоростных судов – 982,9 тысячи (+85%).

«В следующем году такую планку будет сложно удержать», – отметил Владимир Родионов.

Сейчас в Ассоциацию владельцев пассажирского транспорта входит 18 компаний, чей флот насчитывает 188 судов.