Пока хозяева спят. Нелегальные проезды на Колтушском шоссе ликвидировали ночью

Дорожные службы продолжают борьбу с незаконными примыканиями к Колтушскому шоссе. Четыре таких проезда были ликвидированы под покровом ночи – «операция» длилась 14 декабря с часа до пяти утра.

Пригородное ДРСУ№1 доставило в Янино тяжелую технику, рассказывают «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти. Экскаватор и самосвалы перекрыли подъезды к складским помещениям, станции техобслуживания автомобилей и площадке с образцами каркасных деревянных домов, от которых к шоссе ведут нелегальные съезды.

«Позднее время производства работ было выбрано, прежде всего, чтобы не затруднять движение транспорта, а также чтобы владельцы незаконных съездов не препятствовали дорожникам», – отмечается в сообщении.

Напомним, 5 декабря в ходе аналогичного рейда дорожники столкнулись с сопротивлением собственников земельных участков вдоль дороги, обустроивших нелегальные проезды. Они стали съезжаться при виде экскаватора и перекрывали участки машинами. Часть из них не обращалась за техническими условиями в ГКУ «Ленавтодор» на организацию съездов и получила предписания провести все необходимые согласования или убрать съезды в десятидневный срок. Стоимость работ по устранению съездов в дальнейшем предъявляется владельцам-нарушителям.