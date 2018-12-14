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Город
14.12.2018 12:20
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Пока хозяева спят. Нелегальные проезды на Колтушском шоссе ликвидировали ночью

Дорожные службы продолжают борьбу с незаконными примыканиями к Колтушскому шоссе. Четыре таких проезда были ликвидированы под покровом ночи – «операция» длилась 14 декабря с часа до пяти утра.

Пригородное ДРСУ№1 доставило в Янино тяжелую технику, рассказывают «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти. Экскаватор и самосвалы перекрыли подъезды к складским помещениям, станции техобслуживания автомобилей и площадке с образцами каркасных деревянных домов, от которых к шоссе ведут нелегальные съезды.

Пока хозяева спят. Нелегальные проезды на Колтушском шоссе ликвидировали ночью

«Позднее время производства работ было выбрано, прежде всего, чтобы не затруднять движение транспорта, а также чтобы владельцы незаконных съездов не препятствовали дорожникам», – отмечается в сообщении.

Напомним, 5 декабря в ходе аналогичного рейда дорожники столкнулись с сопротивлением собственников земельных участков вдоль дороги, обустроивших нелегальные проезды. Они стали съезжаться при виде экскаватора и перекрывали участки машинами. Часть из них не обращалась за техническими условиями в ГКУ «Ленавтодор» на организацию съездов и получила предписания провести все необходимые согласования или убрать съезды в десятидневный срок. Стоимость работ по устранению съездов в дальнейшем предъявляется владельцам-нарушителям.

видео: Дорожный комитет Ленобласти

Справка:

Колтушское шоссе – одна из наиболее востребованных региональных дорог Ленинградской области – соединяет Санкт-Петербург и Всеволожский район. Интенсивность движения по ней составляет почти 50 тысяч машин в сутки, часть из которых большегрузы.

Незаконные съезды представляют серьезную угрозу для автомобилистов и разрушают сам конструктив трассы. Из-за засыпанных водоотводных канав основание дороги становится влажным и быстро деформируется. Кроме того, машина, выезжая с такого съезда, зачастую создает аварийную ситуацию, попадая на полосу встречного движения.

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