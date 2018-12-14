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Общество
14.12.2018 12:07
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Дело о хищениях при строительстве объектов Минобороны в Арктике направлено в Генпрокуратуру. Адвокаты заявляют о серьезных нарушениях

Дело о миллиардных хищениях при строительстве военных объектов в Арктике направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.  Фигуранты дела – совладельцы компании-подрядчика «Русальянс строй» Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт – закончили знакомство с материалами. При этом их защита обнаружила в собранной базе процессуальные нарушения, из-за которых дело из 177 томов могут вернуть. 

«Мы думаем, что Генпрокуратура не станет утверждать обвинительное заключение по делу из-за наличия в нем серьезных процессуальных нарушений»,— цитирует представителя Алексея Эккерта «Коммерсантъ» 14 декабря. 

Совладельцы компании «Русальянс строй» Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт обвиняются в хищении 2,9 миллиарда рублей, которые были выделены  из бюджета на строительство радиолокационного отделения на мысе Шмидта и пункта наведения авиации на острове Врангеля. Следствие считает, что предприниматели обманули руководство заказчика (ГУИР-2 при Спецстрое Минобороны), убедив его, что смогут достроить объекты, а сами, составив проектные документации и начав возведение, похитили деньги, выделенные позже.  

Защита же считает, что один из объектов был достроен полностью, два оставшихся были выполнены на 60-80%, когда заказчик разорвал контракт и прекратил финансирование. Это подтвердил Арбитражный суд Москвы, после чего сумма ущерба с 2,9 миллиарда сократилась до 1,5 миллиарда (правда, в деле по-прежнему фигурирует первоначальная сумма).

Также обвиняемые и их адвокаты считают, что для возвращения дела есть и иные причины. 

«Следователь проигнорировал элементарное требование УПК, не допросив фигурантов сразу после предъявления им обвинений»,— отметил защитник Дмитрий Соколов. 

Арктическое дело уже возвращалось на дополнительное расследование в марте 2018 года. Тогда Таганский суд установил, что следствие нарушило права фигурантов на защиту: подследственным Бушманову и Эккерту обвинение было предъявлено с нарушением закона. Защита считает, что следствие допускает подобные нарушения из-за отсутствия доказательной базы.

 

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