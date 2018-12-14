Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу пройдет в «Манеже» на Исаакиевской площади

Организаторы определились с местом проведения чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу в Петербурге. Как сообщила 14 декабря пресс-служба турнира, соревнования пройдут с 25 по 31 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади, 1.

Отмечается, что чемпионат пройдет под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда. В турнире примут участие звезды шахмат. У мужчин стартовый лист возглавляют действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), а также гроссмейстеры Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Левон Аронян (Армения), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер (все – Россия) и другие мастера быстрой игры.

У женщин за призы в рапиде и блице поборются чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Анна и Мария Музычук (обе – Украина), Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Ольга Гиря (все – Россия), Хампи Конеру (Индия), Нана Дзагнидзе (Грузия), Тань Чжунъи (Китай) и многие другие.

Гостей соревнования ждет обширная дополнительная программа, в которую войдут турниры для детей и взрослых, конкурсы решения задач, сеансы, мастер-классы, знакомство с экспонатами Музея шахмат РШФ и многое другое. Для зрителей вход на турнир — свободный.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как получилось, что Петербург получил право на проведение чемпионата мира по быстрым шахматам и рапиду менее чем за три недели до начала его проведения.