Изучаем намывные территории Красносельского района

Мы продолжаем наш рассказ о Юго-Западной части Петербурга. Первая статья была посвящена истории места, а в этом материале мы уже примерим на себя роль новосела этого района и выполним ряд житейских задач: доберемся от метро, найдем ближайшие магазины, места для прогулок с детьми, ближайшую спортивно-развлекательную инфраструктуру.

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Транспорт

Район равноудален сразу от нескольких станций метро: «Кировский завод», «Автово» и «Ленинский проспект». Выбираем, например, станцию «Автово». Уехать отсюда можно на автобусе № 300, который следует до места со всеми остановками примерно 35-40 минут. Если пройти в сторону Кронштадтской улицы, можно сесть на трамвай 36 или 41. Кстати, ходят они сравнительно часто – раз в 4-10 минут – и не зависят от пробок, потому что большую часть пути следуют по выделенной полосе. Есть еще автобус № 160, но его маршрут на 10-15 минут дольше.

Большое разнообразие наземного транспорта – трамваи, автобусы, троллейбусы, маршрутные такси, останавливаются у станции «Кировский завод» и везут прямиком к Финскому заливу. Маршрут отсюда занимает примерно полчаса. Также можно добираться от метро «Ленинский проспект» или «Проспект Ветеранов» – в обоих случаях время в пути от метро составит также около 30 минут.

Транспортную и маршрутную сети без преувеличения можно назвать очень развитыми. Транспорт ходит часто, его много и весь, в обязательном порядке, следует до метро. Всего 15 видов городского транспорта, а если учесть и коммерческие маршрутные такси, то еще больше.

Инфраструктура района

Настоящим центром притяжения района является крупный торгово-развлекательный центр «Жемчужная плаза» с полным разнообразием магазинов, сервисов и услуг, а также семейных развлечений: детских мастер-классов, аттракционов, кинотеатра и ресторанов. На цокольном этаже, находится крупный сетевой гипермаркет.

Выходим из торгового центра и идем прямиком к Матисову каналу, по берегам которого разместился крупный жилой квартал. Здесь есть широкий выбор как сетевых магазинов, так и частных, среди которых продукты из Армении, специализированная рыбная лавка, супермаркет для веганов, супермаркет эко продуктов и другие мини и супермаркеты шаговой доступности. Если быть точными, торговые продуктовые точки находятся почти в каждом жилом доме.

Продолжим исследовать квартал уже с замыслом выполнить еще одну житейскую задачу – найти места для прогулки с ребенком. Благоустроенные и комфортные детские игровые площадки находятся здесь в каждом жилом проекте. Для прогулки с коляской подойдут, например, скверы вдоль ул. Адмирала Трибуца, или пешеходная зона набережной Матисова канала. Уже за пределами квартала также имеются детские площадки, живописные тропинки для прогулок с колясками, лесная зона и большой парк аттракционов «Планета лета» (в том числе, с зимними развлечениями, арендой лыж и финских саней) в Южно-Приморском парке. Это один из крупных регулярных парков Красносельского района – он раскинулся на 58 гектарах и находится в нескольких минутах ходьбы от квартала. Попасть в парк можно как со стороны пр. Героев, так и со стороны Петергофского шоссе.

За Петергофским шоссе находится еще одна жемчужина Красносельского района – парк Новознаменка. Он объединяет живописные исторические парки и сады старинных усадеб и дач известнейших представителей петербургского дворянства: братьев Апраксиных, Воронцовых, Нарышкиных, Трубецких. Так что с ребенком можно не только погулять, но и рассказать увлекательные истории этих мест.

Отметим, ближайшая парковая инфраструктура дает возможности и для активного отдыха взрослых, поскольку в парках есть спортивные зоны, каток, дорожки, которые прекрасно подойдут для бега летом и лыжных прогулок зимой. Также в районе работает несколько плавательных бассейнов, а также спортивный комплекс с бассейном.

Выбор спортивных клубов в квартале, что называется, на любой вкус и кошелек: непосредственно в «Жемчужной плазе» находится фитнес-центр, а проходя по набережной Матисова канала, можно обнаружить еще несколько спортивных студий, в том числе и с групповыми занятиями аэробикой, йогой, танцами, боевыми искусствами. Неподалеку от моста Ахмата Кадырова открыт еще один фитнес-клуб.

Кафе, ресторанов – от сетей фастфуда до ресторанов авторской кухни – в квартале тоже, пожалуй, в избытке. Только во время прогулки по району встречается около десятка местечек, но на самом деле здесь более 30 заведений.

Инфраструктура smart-дома «LEGENDA Героев»

Ну а тем, кто будет жить в smart-комплексе «LEGENDA Героев», повезет еще больше, ведь для них застройщик в рамках проекта предусмотрел всю необходимую инфраструктуру внутри самого проекта. В комплексе запроектировано 3 закрытых двора с разнообразными зонами для отдыха, прогулок и занятий спортом. В самых солнечных зонах разместятся детские площадки, рядом с ними – места для отдыха и общения родителей. На внутридомовой территории будут также открытые общественные пространства: универсальное спортивное поле и скамейки для болельщиков, теннисные столы и тренажеры, беседки для взрослых. LEGENDA даже предусмотрела пространство для любителей выращивать растения.

Большие вложения в систему безопасности комплексов, а также физическое закрытие контура двора без возможности попадания туда машин и посторонних людей – вот что застройщик реализует из проекта в проект, способствуя тому, чтобы жители могли жить в безопасности и чувствовать себя комфортно. Дом традиционно будет под охраной собственной службы безопасности, круглосуточно наблюдающей за порядком на всей территории комплекса через огромное количество камер.

Наличие в доме собственных коммерческих помещений говорит о том, что здесь откроются магазины, кафе, рестораны и даже пекарня, под которую девелопер запроектировал специальное помещение.

LEGENDA Intelligent Development

Таким образом, данная часть Красносельского района по сочетанию функциональности скорее подойдет семьям с детьми, к тому же и качественные проекты, ориентированные на семейного покупателя здесь имеются. Неоспоримый плюс квартала – крупные регулярные парковые зоны, а также близость воды. Современный, обжитой и развитый во всех отношениях район – одним, словом, полноценный город в городе.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.