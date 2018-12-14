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Город
14.12.2018 11:54
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«Это мотивирует людей ходить в Эрмитаж». Петербургским водителям предлагают дать право не платить за парковку в выходные и праздничные дни

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Макаров предложили законодательно прописать бесплатное размещение автомобилей на платных парковках в центре Петербурга в выходные и праздничные дни. Парламентарии считают, что стимулируют таким образом горожан к посещению Эрмитажа. 

Согласно тексту документа, водители смогут бесплатно оставлять свои машины в зонах платной парковки в центре города по воскресеньям, нерабочим праздничным дням и по субботам, следующим за праздничным днем. 

«Это смотивирует людей приезжать в выходные дни в центр — встречаться с друзьями, ходить в Эрмитаж», – отметил соавтор законопроекта Денис Четырбок на заседании комитета по законодательству 14 декабря. Справедливоросс Александр Егоров возразил: инициатива приведёт к увеличению количества машин в центре, а значит — и большей загазованности воздуха. В ответ Четырбок заметил, что, согласно расчётам, принятие документа приведёт к увеличению количества машин в центре по выходным на 40 процентов, то есть речь идёт о нескольких сотнях авто, что вряд ли серьёзно скажется на экологии. 

Ещё одно сомнение высказал вице-спикер парламента Сергей Соловьев: по его мнению, машины в центре пачкают фасады зданий, обрызгивая их «жижей» с проезжей части. «Я, как депутат от Адмиралтейского района, не буду это поддерживать», – заявил он. 

Более зрелый аргумент высказал единоросс Алексей Цивилев: водителей, которые паркуются, но не платят, до сих пор не привлекают к ответственности из-за кривизны закона, поэтому разрешай бесплатно по выходным или не разрешай — разницы нет. В ответ представитель Контрольно-счётной палаты сообщил, что, несмотря на все сложности, за 10 месяцев этого года официальный доход с платной парковки составил 99 млн рублей. 

Инициативу в итоге поддержали семеро из десятерых членов комитета по законодательству. Двое проголосовали против, один воздержался. Ее вынесут на рассмотрение пленарного заседания парламента.

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