«Это мотивирует людей ходить в Эрмитаж». Петербургским водителям предлагают дать право не платить за парковку в выходные и праздничные дни

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Макаров предложили законодательно прописать бесплатное размещение автомобилей на платных парковках в центре Петербурга в выходные и праздничные дни. Парламентарии считают, что стимулируют таким образом горожан к посещению Эрмитажа.

Согласно тексту документа, водители смогут бесплатно оставлять свои машины в зонах платной парковки в центре города по воскресеньям, нерабочим праздничным дням и по субботам, следующим за праздничным днем.

«Это смотивирует людей приезжать в выходные дни в центр — встречаться с друзьями, ходить в Эрмитаж», – отметил соавтор законопроекта Денис Четырбок на заседании комитета по законодательству 14 декабря. Справедливоросс Александр Егоров возразил: инициатива приведёт к увеличению количества машин в центре, а значит — и большей загазованности воздуха. В ответ Четырбок заметил, что, согласно расчётам, принятие документа приведёт к увеличению количества машин в центре по выходным на 40 процентов, то есть речь идёт о нескольких сотнях авто, что вряд ли серьёзно скажется на экологии.

Ещё одно сомнение высказал вице-спикер парламента Сергей Соловьев: по его мнению, машины в центре пачкают фасады зданий, обрызгивая их «жижей» с проезжей части. «Я, как депутат от Адмиралтейского района, не буду это поддерживать», – заявил он.

Более зрелый аргумент высказал единоросс Алексей Цивилев: водителей, которые паркуются, но не платят, до сих пор не привлекают к ответственности из-за кривизны закона, поэтому разрешай бесплатно по выходным или не разрешай — разницы нет. В ответ представитель Контрольно-счётной палаты сообщил, что, несмотря на все сложности, за 10 месяцев этого года официальный доход с платной парковки составил 99 млн рублей.

Инициативу в итоге поддержали семеро из десятерых членов комитета по законодательству. Двое проголосовали против, один воздержался. Ее вынесут на рассмотрение пленарного заседания парламента.