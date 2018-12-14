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Центру «Антон тут рядом» исполняется 5 лет. Юбилей отметят фотовыставкой о людях с РАС
Центру социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» исполняется пять дет. Свой первый юбилей Центр отметит открытием фотовыставки и соберёт на круглый стол экспертов в области расстройств аутистического спектра (РАС), представителей органов исполнительной власти Петербурга, общественных деятелей и партнеров из сферы бизнеса, культуры и НКО-сектора.
Выставка «Незнакомые друзья» петербургского фотографа Сергея Максимишина посвящена жизненному пространству людей с РАС, их взаимодействию с окружающими людьми и миром вокруг. В программе выставки выступление Оркестра «Антон тут рядом», поздравления друзей и попечителей. Открытие состоится 15 декабря в 15:00 в «Пассаже» на лестнице Троцкого. Работать выставка будет месяц – до 15 января.
По замыслу организаторов, в открытом городском пространстве искусство встретится с повседневной жизнью. Этот принцип заложен в концепцию «Пассажа» с самого его основания и отражает культурный посыл фотовыставки – встреча и взаимодействие разных мировосприятий, взглядов, вовлечение широкой аудитории в жизнь «тут рядом».
Кроме этого, Центр «Антон тут рядом» проведёт круглый стол, на котором эксперты, представители власти, НКО-сектора, общественные деятели обсудят насущные вопросы: нужны ли люди с аутизмом и общество друг другу, как сделать для людей с РАС доступными образование, культурные площадки и вообще объекты городской инфраструктуры, как развивать сопровождаемое трудоустройство, как строить социальный маршрут для человека с расстройством аутистического спектра – в качестве альтернативы изоляции в закрытых учреждениях.
Справка:
Центр «Антон тут рядом» (БФ «Выход в Петербурге») — первый в России Центр обучения, творчества и социальной абилитации взрослых людей с аутизмом. Центр был основан в 2013 году режиссером Любовью Аркус, которая сняла одноименный фильм о жизни молодого человека с аутизмом, положивший начало широкой общественной дискуссии об аутизме. Центр оказывает поддержку детям, подросткам и взрослым с РАС, работает для того, чтобы сделать для них возможной жизнь в обществе.
Миссия Центра — дать обществу доступ к личностным, коммуникативным и творческим ресурсам людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), помочь людям с РАС реализовать свой потенциал. Сейчас в 15 программах Центра принимают участие более 250 семей, в которых есть дети, подростки и взрослые люди с аутизмом. Вся помощь оказывается безвозмездно.
Аутизм — это особенность развития, сохраняющаяся на протяжении всей жизни человека. Она влияет на коммуникацию и отношения с другими людьми, а также на восприятие и понимание окружающего мира. На сегодняшний день в России отсутствует социальный маршрут для людей с РАС, статистика, диагностика, квалифицированные специалисты и современные стандарты в системе высшего образования. Диагноз определяется в лучшем случае к 4-7 годам, система образования не адаптирована, а единственная институция, которая «ждёт» человека с РАС после 18 лет — это ПНИ (психоневрологические интернаты).
Расстройства аутистического спектра (РАС) имеют высокую распространенность: около 1% детского населения, по усредненной консервативной статистике (письмо Министерства здравоохранения РФ №15-3/10/1-2140 от 8 мая 2013 года), и каждый 59-й ребенок – по новейшей международной статистике (Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention)).
В мире человек с РАС получает диагноз к 18 месяцам, затем и интенсивную раннюю помощь, и необходимый объем сопровождения на протяжении жизни. Образовательная система, досуговая инфраструктура, рынок труда, формы проживания в сообществе – отвечают особым потребностям людей с РАС, нарушениями поведения и коммуникации.