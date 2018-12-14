Центру «Антон тут рядом» исполняется 5 лет. Юбилей отметят фотовыставкой о людях с РАС

Центру социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» исполняется пять дет. Свой первый юбилей Центр отметит открытием фотовыставки и соберёт на круглый стол экспертов в области расстройств аутистического спектра (РАС), представителей органов исполнительной власти Петербурга, общественных деятелей и партнеров из сферы бизнеса, культуры и НКО-сектора.

Выставка «Незнакомые друзья» петербургского фотографа Сергея Максимишина посвящена жизненному пространству людей с РАС, их взаимодействию с окружающими людьми и миром вокруг. В программе выставки выступление Оркестра «Антон тут рядом», поздравления друзей и попечителей. Открытие состоится 15 декабря в 15:00 в «Пассаже» на лестнице Троцкого. Работать выставка будет месяц – до 15 января.

По замыслу организаторов, в открытом городском пространстве искусство встретится с повседневной жизнью. Этот принцип заложен в концепцию «Пассажа» с самого его основания и отражает культурный посыл фотовыставки – встреча и взаимодействие разных мировосприятий, взглядов, вовлечение широкой аудитории в жизнь «тут рядом».

Кроме этого, Центр «Антон тут рядом» проведёт круглый стол, на котором эксперты, представители власти, НКО-сектора, общественные деятели обсудят насущные вопросы: нужны ли люди с аутизмом и общество друг другу, как сделать для людей с РАС доступными образование, культурные площадки и вообще объекты городской инфраструктуры, как развивать сопровождаемое трудоустройство, как строить социальный маршрут для человека с расстройством аутистического спектра – в качестве альтернативы изоляции в закрытых учреждениях.