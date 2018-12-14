Миллиардер выставил счет за помощь Крыму и сел. За что судят злого гения IKEA

В Подмосковье начали судить Константина Пономарева, известного петербургской тяжбой с компанией IKEA. Государство не простило ему идентичную попытку заработать на энергоблокаде Крыма.

Константин Пономарев//Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Люберецкий суд начал слушать уголовное дело предпринимателя Константина Пономарева, которого прославила схема со сдачей передвижных дизельных электростанций (ДЭС) в аренду. На использовании установок IKEA потеряла 25 млрд рублей. Пять миллиардов убытка могла понести «дочка» «Россетей», но за Пономарева взялись силовики.

Крупнейшую арендную сделку Пономарев оформил с IKEA, которой электростанции требовались для запитки «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко» под Петербургом. В 2006 году Пономарев был спасителем для ретейлера, которому «Ленэнерго» не разрешало присоединение к сетям. Но договор с Пономаревым предусматривал серьезные траты, которых юристы шведов не учли. В 2010-м они вынужденно согласились на мировое соглашение с выплатой 25 млрд за 112 установок, через несколько лет Пономарев выставил им счет еще на 40 млрд. Платежи бизнесмену за аренду генераторов стали поглощать всю прибыль IKEA в России.

Весной 2014 года компания инициировала уголовное дело в отношении Пономарева и временно добилась ареста миллиардов, но бизнесмен уже развивал новый проект.

За присоединением Крыма к России последовала энергетическая блокада полуострова. Краснодарскому краю поступила команда прийти на помощь. МЧС не справлялось. Ответственным за электричество было назначено «Кубаньэнерго» – дочерняя структура «Россетей». Передвижные энергоустановки для Крыма искали в аврале. Первый зам генерального директора Эдгар Армаганян просил владельцев ДЭС направить информацию об имеющейся номенклатуре резервных источников электроснабжения для заключения долгосрочный аренды, чтобы ликвидировать чрезвычайную ситуацию, и срочно организовать передачу установок.

Генераторов, которые обслуживали Олимпиаду в Сочи, не хватало. Недостающее количество нашлось у Пономарева. Он предоставил 71 установку суммарной резервной мощностью 100 мегаватт – примерно те же параметры были у комплекта для IKEA.

До «Кубаньэнерго» и «Мобильных ГТЭС», еще одной дочерней структуры «Россетей», установки Пономарева дошли через цепочку юридических лиц. Генераторы завезли на полуостров, они помогли школам, детсадам, больницам. Через полтора года, осенью 2015-го, Пономарев попросил их вернуть. Но в Крыму случилась новая беда – после подрыва линий электропередач в Херсонской области. Без электричества остались почти два миллиона человек. «Кубаньэнерго» вернулось к работе на полуострове. Сотрудники предприятия получили корпоративные награды «Россетей» за «участие в обеспечении надежной и бесперебойной работы энергосистемы Республики Крым».

«В общей сложности за период работы в Крыму специалисты «Кубаньэнерго» совместно с крымскими коллегами подключили 365 резервных источников электроснабжения, 274 объектов социального значения», – отчитывалось «Кубаньэнерго».

Пономарев не дождался своих установок и пошел в суд с иском. Потребовал генераторы и выставил счет 5,5 млрд рублей за пользование. Цена сетевикам показалась непомерной, они ответили заявлением о мошенничестве. Правоохранители не только возбудили дело, но и попутно проверили все судебные решения, вынесенные в пользу Пономарева.

В 210-м судебном участке Раменского района нашлось мелкое дело о клевете с участием Пономарева как подсудимого. Потерпевшим выступал его юрист – предприниматель на людях назвал того бездельником за неумение отбить претензии налоговиков, которые требовали у Пономарева 8 млрд рублей с тех самых 25 млрд, полученных от IKEA.

К делу о клевете бизнесмен попросил приобщить документы о своей налоговой чистоте, мировая судья их приняла и включила в мотивировочную часть оправдательного приговора нужные Пономареву сведения о споре с ФНС. Впоследствии это решение предоставлялось в другие суды и, как считает обвинение, помогало выигрывать финансовые споры. Следствие сочло эпизод с клеветой искусственно созданной ситуацией и предъявило Пономареву и его адвокату Максиму Загорскому преступления против правосудия – заведомо ложный донос (статья 306 УК) и заведомо ложные показания (статья 307 УК). Их целью, по версии прокуратуры, было получение преюдициальных решений в судебных участках.

Под арестом Пономарев находится с июня 2017 года. Все гражданские споры по генераторам отменены и проиграны. Адвокат Владимир Постанюк считает дело сфабрикованным, и Пономарев будто бы не пытался присвоить 5 млрд рублей «Кубаньэнерго».

«Генераторы поступили в распоряжение предприятия и использовались крымским правительством при энергетической блокаде и используются по сей день. Константин счел, что он имеет право на соответствующую компенсацию за годы их использования. Однако не получил ни копейки», – утверждает защитник.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»