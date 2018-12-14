Метро Петербурга будет работать без перерывов в новогоднюю и рождественскую ночи

В новогоднюю и рождественскую ночи метрополитен Петербурга будет работать без перерыва, сообщили на предприятии 14 декабря.

Будут открыты все вестибюли станций, правда, в ряде случаев – только по одному вестибюлю из двух. Это касается станций «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Девяткино», «Московская», «Невский проспект», «Новокрестовская», «Технологический институт», «Площадь Александра Невского», «Достоевская» и «Спасская».

В период с 23.50 31 декабря до 02.30 1 января будет прекращена реализация проездных билетов и активация интернет-платежей. Пассажиры смогут в это время только купить жетоны за наличные. То же самое будет и в ночь на Рождество: с 02.00 до 04.30.

При этом пройти к поездам можно будет как по жетонам, так и по проездным билетам.

Напомним, будут работать в новогоднюю ночь и ночные автобусы.