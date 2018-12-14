Происшествия
Рекорд скупердяйства поставили полицейские из Бурятии. Их задержали за экономию 200 рублей на мойке машины
На инспекторов ДПС Улан-Удэ возбудили уголовное дело за бесплатную мойку машины. Они пожалели 200 рублей и предложили свое покровительство.
Как сообщает Следственный комитет Бурятии 14 декабря, два сотрудника республиканской ГИБДД заступили на вечернее дежурство, на служебной машине приехали к автомойке на улице Королева и попытались уехать без оплаты. Их попросили не жадничать, услуга стоила всего 200 рублей. Полицейские сочли оплату ниже своего достоинства и усилили впечатление от своего визита. Позвали директора мойки в салон и сказали, что и дальше планируют бесплатно мыться в обмен на покровительство бизнесу.
Монолог «крышевателей» предприниматель записал. Один инспектор погнался за ним. Процесс овладения мобильным телефоном попал на видео.
Уголовное дело на сотрудников возбудили по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Сотрудник, отнимавший телефон, отправлен под домашний арест. Его спутник, выбравший роль наблюдателя, – под подписку о невыезде.