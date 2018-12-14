Рекорд скупердяйства поставили полицейские из Бурятии. Их задержали за экономию 200 рублей на мойке машины

На инспекторов ДПС Улан-Удэ возбудили уголовное дело за бесплатную мойку машины. Они пожалели 200 рублей и предложили свое покровительство.

Как сообщает Следственный комитет Бурятии 14 декабря, два сотрудника республиканской ГИБДД заступили на вечернее дежурство, на служебной машине приехали к автомойке на улице Королева и попытались уехать без оплаты. Их попросили не жадничать, услуга стоила всего 200 рублей. Полицейские сочли оплату ниже своего достоинства и усилили впечатление от своего визита. Позвали директора мойки в салон и сказали, что и дальше планируют бесплатно мыться в обмен на покровительство бизнесу.

Монолог «крышевателей» предприниматель записал. Один инспектор погнался за ним. Процесс овладения мобильным телефоном попал на видео.

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Уголовное дело на сотрудников возбудили по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Сотрудник, отнимавший телефон, отправлен под домашний арест. Его спутник, выбравший роль наблюдателя, – под подписку о невыезде.