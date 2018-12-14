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Финляндия
14.12.2018 11:46
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Выходные в Финляндии 15-16 декабря: рок, коньки и лучшие друзья человека

В Финляндии продолжается рождественский сезон, разнообразие в предпраздничные ярмарки и увеселительные мероприятия в этот уик-энд внесут концерт Nightwish, выставка собак и оказавшийся среди рождественских сувениров ёж-матерщинник.

Выходные в Финляндии 15-16 декабря: рок, коньки и лучшие друзья человека

Maija Astikainen, Helsinki Marketing

В выходные в Финляндии ожидается минус пять градусов Цельсия, на севере страны будет до минус пятнадцати. В воскресенье на западе Суоми выпадет снег.

В субботу в Хельсинки откроется традиционная рождественская ярмарка в Старом студенческом доме (Mannerheimintie, 3). На двух этажах исторического здания разместятся товары финских мастеров. На ярмарке будет продаваться одежда, украшения, картины, открытки, свечи и различные рождественские украшения. Как и главная ярмарка столицы, расположившаяся на Сенатской площади, этот базар будет работать до 22 декабря. В выходные посетителей ждут с 11 до 18 часов.

Также за покупками можно отправиться в Теурастамо, где на двухдневной рождественской ярмарке свои товары будут предлагать около пятидесяти ремесленников. В субботу торговля будет идти с 10 до 17, в воскресенье с 11 до 16 часов.

На площади перед железнодорожным вокзалом Хельсинки уже начал работу Ледовый парк. На открытом катке можно покататься на своих коньках или взять напрокат. Вход для взрослых стоит 6 евро, для детей – 3 евро. В выходные парк работает с 10 до 21 часа.

Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

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В эти выходные в театре Киасма завершаются показы спектакля The Gospel of Christmas, в котором классические композиции сочетаются с современной музыкой, танцами и перформансом. Постановка идет на финском языке с английскими субтитрами. Билеты стоят 15 евро.

В субботу, 15 декабря, состоится концерт группы Nightwish. Финские рокеры выступят на Хартвал-арене, завершая свой европейский тур Decades. Билеты стоят от 69 евро.

В Выставочном центре Хельсинки в эти выходные пройдет крупнейшая в Суоми выставка взрослых собак и щенков. В субботу будут определять «Победителя Хельсинки», а в воскресенье – «Победителя Финляндии». Входной билет стоит 15 евро, для детей – 8 евро.

На острове Сеурасаари 16 декабря организуют развлечение под названием «Рождественская тропа». В программе бесплатного семейного мероприятия заявлено украшение ёлок, катание на конных упряжках, приготовление угощений на костре, поиск гномов и поедание рождественской каши. Гостей ждут с 12 до 18 часов.

Рождественскую деревню устроят на центральной площади в Лахти (Lahden tori) с 15 по 22 декабря. С 10 до 20 часов посетителей ждут развлекательная программа, рождественские сувениры и угощения.

В «Рождественское стране» в Иматре в эти выходные можно полюбоваться на северных оленей, приобрести новогодние подарки и различные деликатесы. Гостям будут рады с 10 до 15 часов по адресу Kotipolku, 1.

В Лаппеенранте в доме-музее купца Волкоффа до 16 декабря будет открыта рождественская экспозиция, предлагающая узнать, как Рождество праздновали сто лет назад.

Кроме главной рождественской ярмарки Лаппеенранты на площади Марии, которая будет работать до 22 декабря, в субботу за праздничным настроением можно отправиться в историческое здание по адресу Valtakatu, 27, где ярмарку устроят с 10 до 15 часов.

Ярмарка в Лаппеенранте

В Котке рождественскую ярмарку устроят с 10 до 16 часов в здании пивоварни (Metsontie, 41), а кроме Йоулупукки там можно будет встретить Миллу Палониеми – автора популярного финского комикса про матерящегося ежа (Kiroileva siili). На ярмарке можно будет приобрести не только рождественские сувениры, но и продукцию с ёжиком-сквернословом.

В Коуволе в горнолыжном центре Миелакка 15 декабря состоится бесплатное мероприятие «Страна Рождества». С 10 до 18 часов посетители смогут походить в снегоступах, покататься на пони, увидеть Йоулупукки и приобрести рождественские сувениры и угощения. Покататься на санках и ватрушках можно будет в «Стране развлечений», билет в которую стоит 7 евро.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"


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