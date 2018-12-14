Киностудия Walt Disney поможет Audi развлечь пассажиров

Беспилотники вскорости будут все больше и больше напоминать мультимедийные развлекательные центры на колесах, считает Forbes.

Поскольку пассажиры автономного автомобиля будут освобождены от обязанностей по управлению транспортным средством, им придется искать себе какое-то другое занятие во время продолжительных поездок. Уже сейчас многие автопроизводители задумываются над тем, что будут смотреть и слушать пассажиры автономного транспорта.

Так, Audi обратилась за сотрудничеством прямо к киностудии The Walt Disney Company, и теперь обе компании разрабатывают некую «новую технологию», которую собираются представить на выставке Consumer Electronic Show (CES-2019) в январе. Детали пока не объявляются, но по слухам, это будет технология «дополненной реальности», распространяющаяся не только на внутреннее пространство салона автомобиля, но и на окружающий пейзаж. Стекла могут превратиться в экраны, а тачскрины – в игровые консоли. Словом, ловите покемонов, господа.

Audi не единственный автомобильный бренд, стремящийся воспользоваться смежными технологиями, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Volvo еще пару лет назад объявляла о планах совместной с Ericsson и Netflix разработки мультимедийной развлекательной системы, позволяющей просматривать видео в автомобиле даже при отсутствии спутникового сигнала или WiFi. Эта система была встроена в концепт Volvo 26, показанный публике на автошоу в Лос-Анджелесе.

Также в прошлом году на CES-2017 Honda демонстрировала прототип развлекательной системы на основе виртуальной реальности для своих беспилотных разработок. Пассажиры беспилотной Honda буквально оказывались среди персонажей мультфильма «Тролли» студии Dreamworks, причем персонажи эти были «живые» и реагировали на движения автомобиля.

Пока полностью автономные автомобили еще находятся в стадии разработки, судя по всему, революционные изменения в мультимедиа уже идут полным ходом. Автомобиль вполне может стать «гостиной на колесах» и изменить способ, которым мы потребляем развлечения.