«Рост экстремизма, потеря духовной ориентации». Лукашенко рассказал, о чем будет разговаривать с Путиным

Президент Белоруссии подтвердил, что в ближайшее время проведет переговоры с российским коллегой, чтобы обсудить накопившиеся «темы, заслуживающие внимания».

«Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но вопросы пока остались, и в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы вам еще обеспечим», – цитирует 14 декабря заявление Александра Лукашенко ТАСС.

По словам белорусского президента, главными темами предстоящих переговоров с Владимиром Путиным станут: «новый виток гонки вооружений, торговые войны, рост экстремизма, потеря духовной ориентации». При этом он подчеркнул важность личного взаимодействия, так как «слухи, домыслы, фейки» в медийном пространстве мешают восприятию действительности.

Ранее возможность переговоров Путина и Лукашенко подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заверив, что они состоятся «до конца года».

Последняя встреча двух лидеров прошла в начале декабря в рамках саммита Евразийского экономического союза. Тогда Лукашенко позволил себе эмоционально прокомментировать цены на российский газ для граждан его страны, которые якобы «имеют худшие условия, чем Германия». После этого белорусский лидер извинился перед Владимиром Путиным.