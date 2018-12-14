Глава Свердловской железной дороги попался на взятке. Следствие считает, что он небескорыстно обещал карьерный рост

Директора свердловского филиала РЖД Алексея Миронова задержали по подозрению в получении взятки. Предполагается, что за вознаграждение он продвигал подчинённого по карьерной лестнице.

Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР 14 декабря, уголовное дело в отношении Миронова возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере.

Обыски по месту жительства и на работе прошли накануне. Миронова допросили в качестве подозреваемого и предъявили ему обвинение. Издание ЕАН пишет, что деньги директор якобы получил от своего подчинённого, обещая ему взамен карьерные перспективы. Следствие собирается ходатайствовать об аресте.

Миронову 54 года. Свердловскую железную дорогу он возглавил в апреле 2011 года. До этого руководил центральной дирекцией управления движением РЖД и департаментом управления перевозками.