«Машину кидало в разные стороны». На Алтае старая «Тойота» разметала студентов на остановке

Шесть человек пострадали 14 декабря в городе Камень-на-Оби (Алтайский край) в результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта.

Как сообщает краевое ГУ МВД, около 12 часов по местному времени на улице Гоголя 63-летний мужчина на личной «Тойоте» влетел в остановку. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и вызвали скорую помощь. По предварительным данным, шестеро пострадавших получили травмы, не опасные для жизни и здоровья, госпитализация им не потребовалась.

Местное издание «Каменские известия» пишет, что молодых людей всё-таки госпитализировали. Предположительно, водитель легкового автомобиля «Тойота Спринтер» (эта модель выпускалась с 1968 по 2001 год) не справился с управлением.

«Трое получили серьёзные травмы. Одна из пострадавших не чувствует ног. Среди пострадавших основная масса – студенты второго курса Каменского медицинского колледжа», – рассказывают в группе «Подслушано Камень-на-Оби» «ВКонтакте». Участники группы отмечают, что в этом месте на дороге сильная колея, о которой водитель должен был знать. «Он от ДПС'ников, говорят, удирал», – объясняет Дмитрий. Эта информация, отметим, нигде не подтверждена.

Очевидица Татьяна рассказывает, как всё произошло.

«Я отправилась на остановку. Через несколько минут сюда же подошли несколько молодых людей. Их было человек шесть. Они весело разговаривали. Почему-то в этот момент я отошла от остановки подальше и вдруг увидела, как по дороге со страшной скоростью летит машина. Ее кидало в разные стороны, с одной стороны проезжей части на другую. Я очень испугалась. И тут случилось страшное – автомобиль сбил всех молодых людей, врезавшись в сугроб. Водитель тут же выбежал из машины и стал кричать: «Все живы?». Он трогал всех сбитых, проверяя живы они или нет. В этот момент я заметила на дороге чью-то обувь, остановка с обратной стороны была в крови. Проезжающие мимо автомобили тормозили. Скорая помощь прибыла на место очень быстро. Молодые люди кто сидел, кто лежал на снегу. У них было шоковое состояние, но все были живы», – цитируют очевидицу «Каменские известия».

По факту аварии ГИБДД проводит проверку.