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14.12.2018 10:58
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Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

ПАО «Аэрофлот» сообщает о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 13 декабря 2018 года под председательством Евгения Дитриха.

В повестку дня заседания были включены следующие вопросы:

О реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) Группы «Аэрофлот» и достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3-й квартал 2018 года. 

Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот». С учетом директив Правительства РФ внесены изменения на основании обновленной Стратегии Группы «Аэрофлот» до 2023 года, актуализирована информация в части мультибрендовой платформы, программ развития сети маршрутов, парка воздушных судов, производственной базы, а также других стратегических программ и мероприятий.

О ходе реализации маркетинговой стратегии Группы «Аэрофлот». Мероприятия в рамках утвержденных планов помогают авиакомпаниям Группы достигать целевых показателей и обеспечивают стабильное развитие Группы «Аэрофлот» в целом, подтверждая целесообразность и эффективность мультибрендовой маркетинговой стратегии. Утвержденные планы мероприятий по реализации действующей маркетинговой стратегии Группы «Аэрофлот» на период 2017–2021 гг. определяют основные направления дальнейшего развития авиакомпаний Группы. Особое внимание будет уделено таким факторам, как активное развитие межрегиональных перевозок по всей России и наращивание количества современных воздушных судов отечественного производства

О консолидированном бюджете Группы «Аэрофлот» в стандартах МСФО на 2019 год. Утверждены план производственных показателей Группы «Аэрофлот» на 2019 год, консолидированный бюджет Группы «Аэрофлот» на 2019 год в стандартах МСФО, а также инвестиционные программы ПАО «Аэрофлот» и Группы «Аэрофлот» на 2019 год. В будущем году ожидается рост по всем основным производственным показателям, в том числе пассажиропотоку. 

О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». Принято решение одобрить результаты исполнения КПЭ Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот»/генерального директора ПАО «Аэрофлот» за 3-й квартал 2018 года. Признано, что по результатам работы за данный период эти показатели перевыполнены в результате проведения мероприятий по повышению эффективности деятельности компании.

О системе управления рисками в Группе «Аэрофлот». Утверждены документы, обеспечивающие эффективность функционирования комплексной системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках Группы «Аэрофлот».

Также рассмотрены вопросы об определении позиции в отношении крупных сделок аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» новых воздушных судов Boeing 737 MAX8. 

 

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