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Общество
14.12.2018 10:46
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«Начало полномасштабных гонений». Патриарх Кирилл написал папе римскому и в ООН по поводу ситуации на Украине

Русская православная церковь решила обратить внимание Рима, ООН, глав Германии и Франции на ситуацию с церковным расколом в постсоветской республике. Патриарх Кирилл направил письма в международные организации, главам европейских государств и главам христианских церквей.  

«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», – об этом говорится в заявлении патриарха, которое было направлено главам католической церкви и других конфессий, а также ООН, Ангеле Меркель и Эмманюэлю Макрону. Текст опубликован 14 декабря на официальном сайте патриархии.  

Глава РПЦ отметил, что президент Украины Петр Порошенко совместно с патриархом Константинопольским Варфоломеем пытаются создать «новую религиозную организацию», тем самым оказывая давление на самую многочисленную конфессию страны – Украинскую православную церковь.

«Чтобы принудить епископат Украинской православной церкви к участию в данном мероприятии [объединительном соборе] органами государственной власти и правоохранительными органами Украины предпринимается ряд действий, вопиющим образом нарушающих конституционные права и свободы граждан Украины», – заявил патриарх Кирилл, напомнив, что священников УПЦ вызывают на допросы в СБУ, задерживают и подвергают обыскам. 

Кроме того, власти и правительство пытаются лишить верующих «главных монашеских обителей православной Украины» – Киево-Печерской и Почаевской лавр. Помимо этого, государственные СМИ проводят «компания по дискредитации украинской церкви». 

Справка:

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января. 

При этом, согласно опросу признанного в России иностранным агентом «Левада-центра», большинство россиян не беспокоит раскол православной церкви на Украине.

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