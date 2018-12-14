«Начало полномасштабных гонений». Патриарх Кирилл написал папе римскому и в ООН по поводу ситуации на Украине

Русская православная церковь решила обратить внимание Рима, ООН, глав Германии и Франции на ситуацию с церковным расколом в постсоветской республике. Патриарх Кирилл направил письма в международные организации, главам европейских государств и главам христианских церквей.

«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», – об этом говорится в заявлении патриарха, которое было направлено главам католической церкви и других конфессий, а также ООН, Ангеле Меркель и Эмманюэлю Макрону. Текст опубликован 14 декабря на официальном сайте патриархии.

Глава РПЦ отметил, что президент Украины Петр Порошенко совместно с патриархом Константинопольским Варфоломеем пытаются создать «новую религиозную организацию», тем самым оказывая давление на самую многочисленную конфессию страны – Украинскую православную церковь.

«Чтобы принудить епископат Украинской православной церкви к участию в данном мероприятии [объединительном соборе] органами государственной власти и правоохранительными органами Украины предпринимается ряд действий, вопиющим образом нарушающих конституционные права и свободы граждан Украины», – заявил патриарх Кирилл, напомнив, что священников УПЦ вызывают на допросы в СБУ, задерживают и подвергают обыскам.

Кроме того, власти и правительство пытаются лишить верующих «главных монашеских обителей православной Украины» – Киево-Печерской и Почаевской лавр. Помимо этого, государственные СМИ проводят «компания по дискредитации украинской церкви».