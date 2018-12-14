Профессиональное переобувание. Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» будет строить бизнес на кибербезопасности

Основатель хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев работает над созданием консалтинговой компании, основным профилем которой будет информационная безопасность. При этом он не исключает, что будет использовать раскрученный бренд «Шалтая-Болтая» и «Анонимного Интернационала».

Как 14 декабря сообщает РБК, Аникеев будет совладельцем. Имена других партнёров и объём финансовых вложений он пока не называет. Он также уточнил, что будет защищать от взломов на нескольких уровнях: от советов в области личной безопасности до создания решений под ключ. При этом компания не будет тратиться на разработку своего программного обеспечения, а займется адаптацией того, что есть на рынке, с учётом специфики и своих знаний в области кибербезопасности.

Аникеев рассказал, что запустит несколько анонимных Telegram-каналов, но публикации будут в рамках закона.

Владимир Аникеев вышел на свободу в начале августа этого года, отсидев весь срок в СИЗО «Лефортово». Он был задержан в октябре 2016-го, в июле 2017-го его приговорили к двум годам колонии общего режима. Срок должен был истечь в ноябре этого года, однако всё время после решения суда хакер оставался в изоляторе.

Напомним, Владимир Аникеев, Александр Филинов и Константин Тепляков были признаны виновными в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, совершенном по предварительному сговору и повлекшим крупный ущерб (часть 3 статьи 272 УК РФ). Аникеев пошел на сделку со следствием и дал показания против своих соучастников. Его дело рассматривали в особом порядке.

Его группировка «Шалтай-Болтай» выкладывала в своем блоге переписки высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В частности, среди пострадавших называли главу правительства Дмитрия Медведева, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и многих других.