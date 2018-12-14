Москва поставила в США три ракетных двигателя

Три ракетных двигателя передала Россия американскому заказчику. Об этом 14 декабря сообщил производитель — московское НПО «Энергомаш».

«12 декабря три двигателя РД181 доставлены американскому заказчику – компании Orbital Sciences Corporation. Ранее 5 декабря представители компании подписали формуляры на двигатели», – отметили на предприятии.

Там также отметили, что уже второй раз за год передают двигатели. В июне заказчики получили два РД181.

Жидкостный ракетный двигатель РД181 разработан и производится АО «НПО Энергомаш». Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Antares.

Первые РД-181 были поставлены в Соединенные Штаты летом 2015 года. В октябре 2016-го ракета-носитель Antares-230 с российскими двигателями успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс.

Москва также поставляет Вашингтону РД-180 для первой ступени ракеты Atlas 5.