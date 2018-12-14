Производители шампанского просят правительство повысить цены вслед за коньяком. Игристое может подорожать на четверть

Шампанское в России может подорожать практически на четверть, в случае если Минфин поддержит просьбу Ассоциации производителей игристых вин. Виноделы просят министерство повысить минимальную цену на бутылку объемом 0,75 литра.

Как пишет 14 декабря «Газета.ру» со ссылкой на «Известия», согласно расчетам Ассоциации минимальная розничная стоимость бутылки игристого должна быть 202 рубля вместо нынешних 164 рублей. Производители объясняют это ростом НДС с 18% до 20%, наценками розницы и оптового звена, размерами акциза, стоимостью сырья, а также общими производственными затратами.

В Минфине изучают обращение, подчеркивая, что окончательного решения пока не принято. Ранее с аналогичной просьбой в министерство обратился Союз производителей коньяка, который предложил сразу на 30% повысить минимальную розничную цену на коньяк — с текущих 371 руб. за бутылку 0,5 л до 493 руб.