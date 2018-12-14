«Коммерсантъ»: Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч снова могут вернуться

МВД и Минтранс займутся разработкой предложения по возвращению штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч.

Как сообщает 14 декабря «Коммерсантъ», поручения силовикам и чиновникам были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения во главе с вице-премьером Максимом Акимовым. Предложения должны быть подготовлены к 1 марта 2019 года. Возвращение штрафов может принести бюджету дополнительные деньги – в Москве эта сумма может дойти до 50 миллионов рублей.

Также Акимов поручил столичным властям и МВД подготовить к 1 февраля предложения по усилению наказания за использование поддельных или «нечитаемых» номеров, а также за нарушение правил стоянки и остановки. Ещё одно поручение вице-премьера касается фиксации отсутствия полиса ОСАГО при помощи камер.

Штрафы за превышение скорости до 20 км/ч отменили в сентябре 2013 года. По данным ГИБДД, с начала 2018 года инспекторы вынесли 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.