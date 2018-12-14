Число заключенных в России стало минимальным в новейшей истории. В колониях находятся 467 тысяч человек

467 тысяч человек находятся на сегодняшний день в исправительных учреждениях России. В новейшей истории страны это самое маленькое количество осужденных, сообщили 14 декабря в Федеральной службе исполнения наказаний.

«Для сравнения: в начале января 2013 года в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержалось 588 тысяч осужденных. В 2014 году эта цифра составила 563 тысячи, в 2017 – 523 тысячи, в начале 2018 года в колониях отбывали наказание уже 497 840 осужденных. Сейчас же, по состоянию на 1 декабря текущего года, в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 467 724 человека», – цитирует заявление ведомства радиостанция «Говорит Москва».

Во ФСИН отмечают, что благодаря либерализации законодательства число осужденных в РФ постоянно снижается. За последние 10 лет количество тех, кто находится в колониях, сократилось почти на 250 тысяч человек.