«Выражаем крайнюю обеспокоенность». Страны ЕС не придумали наказание для России из-за конфликта в Керченском проливе

Страны Евросоюза не смогли договориться о новых санкциях против России из-за конфликта в Керченском проливе. Евросовет, несмотря на давление Украины, Польши и Эстонии, ограничился лишь «крайней обеспокоенностью». Решающее слово сказали Германия и Франция.

По итогам саммита Европейский совет принял заявление, в котором выразил «крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией». Евросоюз потребовал от России немедленно освободить задержанных украинских моряков, вернуть Украине корабли и обеспечить свободу мореплавания через Керченский пролив.

«Применению Россией военной силы нет оправдания», — говорится в тексте документа. Также в нем есть обещания «дальнейшего укрепления поддержки пострадавших районов Украины», но о новых санкциях против России речи при этом не идет.

При этом накануне Евросоюз продлил ранее действовавшие ограничительные меры, объяснив это «нулевым прогрессом» в выполнении минских соглашений.

На новых санкциях против России после конфликта в Керченском проливе настаивал президент Украины Петр Порошенко, найдя поддержку в лице польского коллеги Анджея Дуды. Идею поддержал министр обороны Эстонии Юри Луйк, резолюцию с требованием усилить санкции принял также сейм Литвы.

Тем не менее, как пишет РБК, глава МИДа Хайко Маас 7 декабря заявил, что Берлин пока не рассматривает вопрос о введении новых санкций. «В настоящий момент, мне кажется, было бы неправильно говорить о новых санкциях, потому что прилагаются усилия для уменьшения напряженности», — сказал министр.

Накануне один из задержанных в Керченском проливе 25 ноября украинских моряков потребовал от российских властей считать себя военнопленным.