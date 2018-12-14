Пострадавший при пожаре в часовой мастерской на Невском получил 100%-й ожог тела

Ночной пожар в Центральном районе Петербурга обернулся для пострадавшего 100%-м ожогом тела.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина 61 года помещён в ожоговую реанимацию. У него обгорело всё тело, обожжены дыхательные пути. Врачи оценивают состояние пациента как тяжёлое.

При этом, по данным ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, пожар был небольшим – в подвале дома 23 по Невскому проспекту выгорело всего лишь два квадратных метра обстановки. По информации нашего издания, происшествие произошло в часовой мастерской. Причина возгорания пока не установлена.

Напомним, пожар в пятиэтажном жилом здании недалеко от Казанского собора произошел в ночь на 14 декабря. С огнём боролись 19 сотрудников МЧС.