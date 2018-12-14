Подросток на Луначарского хотел показать подруге звёзды, а в итоге выстрелил в лицо из ракетницы

Подросток выстрелил в лицо сверстнице из портативной сигнальной ракетницы в Выборгском районе Петербурга. Девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Всё произошло в ночь на 13 декабря. Юноша 14 лет, проживающий на проспекте Луначарского, вынес на улицу пистолет «Пионер» с патронами «Сигнал охотника». Вместе с ним яркими взмывающими в ночное небо огнями пришла полюбоваться знакомая мальчика. Но что-то пошло не так, и школьник случайно выстрелил сверстнице в лицо.

Пострадавшая была госпитализирована от дома №64 на проспекте Луначарского в больницу им. Раухфуса с касательным огнестрельным ранением лица и термическим ожогом 3 степени. Врачи оценили её состояние как тяжёлое. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в ноябре на проспекте Науки семиклассник облил спиртом и поджёг свою подругу. У девочки диагностировали сильнейшие ожоги. После содеянного школьник сбежал, но вскоре был задержан. До сих пор 14-летняя Аня проходит косметические процедуры, – чтобы помочь ей, был объявлен сбор средств. Школьник, устроивший казнь то ли в шутку, то ли всерьёз, арестован до 14 января.