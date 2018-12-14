Суд решил, что в изъятии земель у «Компании Усть-Луга» Росреестр не виноват

Росреестр имел законное право регистрировать земельные участки, которые Росавтодор принудительно изъял у АО «Компания Усть-Луга» миллиардера Валерия Израйлита. Это потребовалось для строительства автомобильной дороги от трассы «Нарва» до терминалов порта. Такое решение вынес 13 декабря Арбитражный суд.

АО «Компания Усть-Луга» миллиардера Валерия Израйлита проиграла суд Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (Росреестр). Компания пыталась доказать незаконность произведенной Росреестром регистрации земельного участка, который Росавтодор забрал для строительства автотрассы в северный район порта Усть-Луга.

Несколькими днями ранее компания проиграла аналогичный процесс по другому участку, изъятому Росавтодором таким же образом. Оба надела входили в земли, которые «Компания Усть-Луга» арендовала до 2056 года у Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Проигранные процессы являются частью судебной кампании, которую в октябре 2018 года девелопер начал против северо-западного подразделения Росавтодора. К самому государственному ведомству «Компания Усть-Луга» предъявила два иска на общую сумму более 70 миллионов рублей, иски к Росреестру носили не финансовый, а «принципиальный» характер. Претензии девелопера к Росавтодору не в том, что участки изъяты, а в том, как это произошло. По мнению бизнесменов, ведомство пренебрегло установленной законом процедурой: не направило арендатору проект соглашения об изъятии и не предложило компенсацию.

Суды с Росавтодором пока не завершены. Что касается Росреестра, то в обоих случаях Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области констатировал правильность действий этого государственного ведомства. Согласно позиции суда, закон допускает регистрацию земельных участков, изъятых в интересах государства, потому что предусмотренная законом процедура не нарушает права бывших землепользователей.

«Ответчиком по иску, направленному на оспаривание зарегистрированного права, является лицо, за которым зарегистрировано право», а «возможные убытки в связи с изъятием спорных участков не находятся в причинно-следственной связи с действиями Росреестра», – написано в судебном решении.

Таким образом, судьба всей судебной кампании решится на процессах, где оппонентом «Компании Усть-Луга» выступает Росавтодор.