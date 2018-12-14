В Уфе пассажирский самолёт зацепил хвостом полосу при взлёте. Авиапроисшествие стало вторым за неделю

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу в аэропорту Уфы 14 декабря. Лайнер направлялся в Нижневартовск, однако долететь смог только до Екатеринбурга.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», удар о полосу оказался сильным и командир экипажа сообщил о потенциальном повреждении хвостовой части самолета. В результате, самолет решили экстренно посадить в Екатеринбурге, чтобы отправить на ремотную базу для осмотра.

На борту находились 165 пассажиров, никто не пострадал. Людей доставили в Нижневартовск резервным бортом. Причины происшествия выясняются.

Отметим, что аналогичный случай произошел два дня назад в Якутии. 12 декабря Boeing 737-800 рейса Нерюнгри — Красноярск прервал взлет из-за того, что задел хвостом взлетно-посадочную полосу.