«Минёр» устроил постояльцам отеля на Московском прогулку перед сном

Туристов попросили на выход из отеля у станции метро «Технологический институт» в Петербурге. Поздно вечером 13 декабря в гостинице искали бомбу.

Как стало известно «Фонтанке», персонал и гостей, всего 21 человек, вывели из номеров «Ромы» на Московском проспекте, 36, без пяти десять вечера. Проверка продлилась недолго, и уже через 15 минут всех пустили обратно. А причиной переполоха стало письмо, которое пришло на почту отеля около полудня. Текст его был на английском языке, но работники перевели и узнали о том, что якобы некто заложил в здании взрывчатку. Для предотвращения теракта автор послания предлагал перевести 20 тысяч долларов на счет. Ниже была грозная приписка: «Если увидят, что вызвали полицию или эвакуируются люди, взорвут». По данным нашего издания, гендиректор отеля набрала «02» в 21.44.

«Рома» находится на третьем этаже жилого дома, позиционирует себя как отель три с половиной звезды на 14 номеров.