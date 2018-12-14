В Киеве решили снести памятник Суворову. Русский полководец продержался 44 года

На Украине решили снести памятник русскому полководцу Александру Суворову. Монумент установлен перед военным лицеем имени Ивана Богуна в Киеве.

Как 14 декабря написал в Twitter украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко, с просьбой не включать памятник в специальный реестр обратилось руководство лицея в лице генерала Игоря Гордийчука. Консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА) пошел навстречу.

«Это означает, что после окончательного решения Минкульта его демонтируют», — отметил вице-премьер.

Памятник Александру Суворову находится перед зданием бывшего суворовского училища на бульваре Леси Украинки. Статуя полководца в полный рост со шпагой в руке выполнена из чеканной меди, установлена на пьедестале из искусственного гранита; общая высота 6,3 м. Автор – скульптор-любитель, сотрудник училища майор Заречный. Памятник открыт в 1974 году, в 2006 проведена реконструкция постамента.