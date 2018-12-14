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Общество
14.12.2018 08:06
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Дочка «Ростеха» нашла способ купить санкционные турбины для электростанции. Помогли перекупщики

«Дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт», которая достраивает две электростанции в Крыму с газовыми турбинами Siemens, придумала, как купить иностранные турбины для своего нового проекта — Ударной ТЭС в Тамани мощностью 500 МВт. Оборудование при этом будет подержанным и купленным на вторичном рынке.

Как 14 декабря пишет РБК, электростанция стоимостью более 45 млрд руб. должна обеспечить электроэнергией юго-запад России и подстраховать энергосистему Крыма.

В 2017 году «Технопромэкспорт» поставил на полуостров турбины, первоначально произведенные Siemens и закупленные для Тамани. Немецкая компания тогда пригрозила приостановить работу с российскими госкомпаниями, позднее против «Технопромэкспорта» были введены санкции ЕС и США.

«Технопромэкспорт» выиграл конкурс на строительство Ударной ТЭС в конце марта 2018 года и оказался в той же ситуации, что и перед скандалом с Крымом. На ТЭС нужно смонтировать две импортные газовые турбины (в России турбины большой мощности не производятся), произведенная на ней электроэнергия будет поставляться в Крым, работа в котором запрещена западным компаниям. Кроме того, США запрещают совершать любые значительные сделки с «токсичными» компаниями из санкционного списка, а тем, кто ослушается, грозят вторичные санкции.

Купить турбины напрямую у привычных для российского рынка поставщиков — американской GE, итальянской Ansaldo Energy и немецкого Siemens — «Технопромэкспорт» не сможет как раз из-за угрозы санкций.

В этой ситуации «Технопромэкспорт» решил купить турбины через так называемого комплексного поставщика, и не новые, а подержанные — на вторичном рынке, рассказал РБК представитель «Ростеха». Комплексного поставщика «Технопромэкспорт» искал с июня, итоги конкурса были подведены 13 декабря, следует из материалов сайта госзакупок. В конкурсе участвовало всего две компании, но их названия зашифрованы.

Победителем стала компания ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж», сказал РБК представитель «Ростеха». Сумма контракта — 9,2 млрд руб., компания должна поставить две турбины по 177 МВт каждая и сопутствующее оборудование. Турбины будут куплены, скорее всего, в январе — начале февраля 2019 года, рассказал РБК гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

Таким образом, между производителем и подсанкционной компанией будет два перекупщика — прежний владелец турбин и «Трест Севзапэнергомонтаж».

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