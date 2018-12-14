ФСБ провела обыски в Петербургском университете гражданской авиации. Внимание привлек тренажер пассажирского самолета Bombardier

Сотрудники экономической полиции и управления ФСБ посетили Санкт-Петербургский университет гражданской авиации и компанию «НИТА» 13 декабря.

Как пишет «Коммерсант», поводом для проведения оперативных мероприятий стало расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах. Интересовал силовиков госконтракт на поставку в университет полноразмерного тренажера пассажирского самолета Bombardier CRJ200.

Оборудование ВУЗ получил ненадлежащего качества, однако принял его в свои стены. Предварительная оценка ущерба составляет 350 млн рублей.

Выемку документов произвели как в Петербургском университете гражданской авиации, так и в ООО «Фирма «Новые информационные технологии в авиации». В пресс-службе регионального УФСБ факт участия сотрудников в проведении оперативно-следственных действиях подтвердили.

На сайте фирмы «НИТА» указано, что компания с 25-летней историей занимает лидирующие позиции в области научно-технических разработок в гражданской и государственной авиации, является поставщиком технических решений для системы организации воздушного движения. 80% воздушного пространства РФ контролируется с использованием систем производства фирмы «НИТА». Компания также занимается поставкой научно-технических разработок для нужд Минобороны РФ.