«Зенит» уступил «Славии» в последнем матче в году. Это третье поражение петербуржцев подряд

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Славии». Петербуржцы проиграли со счетом 0:2.

Голы за «Славию» забили Яромир Змргал (32 минута), Мирослав Стох (41).

Это была последний матч в 2018 году, и с турнирной точки зрения он не играл для «Зенита» значения. Сине-бело-голубые уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Тем не менее, это третье поражение петербургского клуба подряд. Ранее «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» (2:4) и «Рубину» (1:2).

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря. Матчи этой стадии соревнований будут сыграны 14 и 21 февраля 2019 года.