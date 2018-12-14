Глава МВД Франции подтвердил ликвидацию террориста в Страсбурге

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил ликвидацию террориста Шерифа Шекатта, напавшего на прохожих в Страсбурге во вторник вечером. Такое заявление он сделал в четверг на пресс-конференции в Страсбурге, трансляцию вел телеканал BFM.

"Теперь Страсбург может вернуться к нормальной жизни", – заявил мэр города Ролан Рис.

Как сообщает телеканал, преступника в южном квартале Страсбурга Нойдорф заметила женщина, которая сообщила об этом в полицию. При этом подчеркивается, что Шекатт был ликвидирован сотрудниками городской полиции, участвующими в операции наравне с бойцами спецслужб.