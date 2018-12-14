Сенат США возложил ответственность на наследного принца за убийство Хашкаджи

Сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, резолюция была принята единогласно. В ней также содержится призыв к властям Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех причастных к смерти журналиста.

Резолюции Конгресса носят сугубо декларативный характер, их положения необязательны к выполнению.

Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.