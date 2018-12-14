Пожар в «Питрелэнде» ликвидировали. С огнём боролись в бане

Пламя на территории аквапарка в ТРЦ «Питерлэнд» ликвидировали. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС 13 декабря.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило спасателям в 22.14. Пламя вспыхнуло на территории банного комплекса в ТРЦ «Питерлэнд». Огонь охватил площадь 20 кв.метров. Ликвидировали возгорание к 23.25.

К тушению пожара привлекли 15 расчётов.

Пожарные расчёты у 72 дома на Приморском проспекте горожане заметили вечером 13 декабря. Как рассказали очевидцы, из-за дыма эвакуировали ТРЦ «Питерлэнд».