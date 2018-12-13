В Страсбурге проводится новая полицейская операция

Новая полицейская операция проводится в четверг вечером в южном квартале Страсбурга Нойдорфе, в котором вырос напавший на людей во вторник Шериф Шекатт. Кадры оцепленного квартала транслирует телеканал BFM.

Как сообщает телеканал, на место событий прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Прокурор Парижа назвал терактом стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря. Нападавший ранее отбывал срок во французской тюрьме, где у него заметили зачатки радикальных религиозных воззрений. «С учетом выбранной цели, того, как он действовал, данных о нем, показаний тех, кто слышал, как он кричал «Аллах Акбар!», к расследованию привлечена антитеррористическая полиция», — заявил Реми Эйтс 12 декабря.

Прокурор отметил, что удиравший преступник был ранен. В атаке на посетителей рождественской ярмарки подозревается 29-летний Шариф Шекатт. Его всё ещё не нашли. Сообщается, что мужчина 27 раз привлекался за правонарушения в странах ЕС.