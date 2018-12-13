Очевидцы: В ТРЦ «Питерлэнд» тушат пожар на территории аквапарка

Скопление пожарных машин заметили горожане у ТРЦ «Питерлэнд» в Петербурге вечером 13 декабря. В здании аквапарка произошло задымление, сообщили в социальных сетях очевидцы около 23.00.

Пожарные расчёты прибыли к 72 дому на Приморском проспекте. Из ТРЦ «Питерлэнд» эвакуировали посетителей.

«Я был в фитнес клубе на 4 этаже. Резко и сильно завоняло гарью. В сторону залива из аквапарка шел дым. Через стеклянную стену аквапарка ничего не видно. Аквапарк полностью затянут дымом. Тренер в клубе сказал, что горит баня в аквапарке. Быстро собрались и ушли. Лифты были выключены. Но объявлений по громкой связи не было. Уже на улице услышал, как подъезжали пожарные машины», — рассказал «Фонтаке» очевидец Михаил.

В МЧС на звонок корреспондента не ответили.