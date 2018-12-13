"Краснодар" крупно уступил "Севилье", но вышел в плей-офф Лиги Европы

Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл в гостях испанской "Севилье" со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Голы забили Виссам Бен Йеддер (5-я и 10-я минуты) и Эвер Банега (49, с пенальти). На 49-й минуте футболист "Краснодара" Кристиан Рамирес получил красную карточку.

В параллельном матче группы J бельгийский "Стандард" сыграл в гостях вничью с турецким "Акхисаром" (0:0).

"Краснодар", набрав 12 очков, занял второе место в турнирной таблице группы, дающее право сыграть в 1/16 финала турнира. "Севилья" также набрала 12 очков и вышла из группы с первого места, опередив российский клуб по разнице забитых и пропущенных мячей в очных встречах.