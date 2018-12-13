Происшествия
В Венесуэле на территории газонаполнительной станции прогремел взрыв
Шесть человек пострадало в результате сильного взрыва на газонаполнительной станции компании PDVSA в штате Миранда на севере Венесуэлы, сообщают местные издания.
На ими фотографиях виден столб черного дыма. В настоящее время пожарные пытаются потушить пламя.
#Guatire a esta hora funcionarios policiales y bomberos del estado Miranda en el sitio verificando si hay lesionados producto del incendio. 1:05 p.m https://t.co/TaQtn68uIl
— LaVozDeGuatire (@lavozguatire) 13 декабря 2018 г.