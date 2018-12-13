В Венесуэле на территории газонаполнительной станции прогремел взрыв

Шесть человек пострадало в результате сильного взрыва на газонаполнительной станции компании PDVSA в штате Миранда на севере Венесуэлы, сообщают местные издания.

На ими фотографиях виден столб черного дыма. В настоящее время пожарные пытаются потушить пламя.