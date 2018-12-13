В Армении арестовали российского военнослужащего

Суд первой инстанции Ширакской области Армении арестовал военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом сообщает «Интерфакс».

В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что военнослужащий содержится на территории военной базы.

2 декабря в больнице Гюмри скончалась 57-летняя местная жительница Джульетта Газарян, которая перед этим была избита неизвестным. На следующий день армянские СМИ сообщили, что к убийству женщины мог быть причастен российский военнослужащий. Посольство России в Армении отвергло причастность россиянина к преступлению.