Верующие УПЦ проведут у Рады молебен о невмешательстве власти в дела церкви

Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) проведут 14 декабря молебен у стен Верховной рады о невмешательстве властей в дела церкви, сообщили в четверг в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Четырнадцатого декабря в 10.00 (11.00 мск) у стен Верховной рады Украины соберутся верующие для проведения молебна с акафистом "Нерушимая стена" о невмешательстве власти в дела церкви", – говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ.

Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести ‪15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.