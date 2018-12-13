Российских бобслеистов дисквалифицировали за допинг на Олимпиаде в Сочи

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала пятерых россиян. Как сообщает пресс-служба организации, временному отстранению подверглись Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

Поводом для дисквалификации стало нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи в 2014 году.

Напомним, Международный олимпийский комитет в конце 2017 года в общей сложности лишил российскую сборную 4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой медали Олимпиады в Сочи. В их числе две золотые медали были на счету Зубкова. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с него запрет на пожизненное отстранение от Олимпийских игр, но оставил в силе аннулированные результаты Сочи-2014.

По решению Мосгорсуда Александру Зубкову разрешили оставить золотые медали Олимпийских игр в Сочи. В своем иске Зубков настаивал, что решение Спортивного арбитража противоречит «публичному порядку России».