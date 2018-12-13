Снегопад в Москве задержал больше 30 рейсов. Самолёты с опоздание прибывают в Петербург

Непогода нарушила привычный график в аэропортах Москвы 13 декабря. Из-за сильного снегопада задержаны 35 рейсов и 14 отменены, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации онлайн табло петербургского аэропорта Пулково, отменён рейс в столицу авиакомпании «Уральские авиалинии». Задержаны два самолёта «Аэрофлота». Рейс SU 029 и SU 031 вылетят в Москву с задержкой около часа, в 22.50 и 23.25 соответственно.

С опозданием ждут в Пулково три рейса из столичных аэропортов. Самолёты прибудут в Петербург до 23.00. Время задержки составит от 30 минут до часа.