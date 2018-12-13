Кержаков защитит ворота «Зенита» в последнем матче в году

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против «Славии» в Праге.

С первых минут на поле выйдут вратарь Михаил Кержаков (капитан), защитники Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Луиш Нету и Эльмир Набиуллин, полузащитники Эрнани, Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио и Олег Шатов, нападающие Антон Заболотный.

Отметим, что вратарь Михаил Кержаков играл в официальном матче в последний раз 26 сентября в рамках 1/16 финала Кубка России против астраханского «Волгаря» (4:0).

В запасе остались: Андрей Лунев, Александр Анюков, Денис Терентьев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Роберт Мак и Себастьян Дриусси. Матч пройдет в Праге и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Матч в Праге начнётся в 23:00. "Зенит" уже вышел в весеннюю часть турнира.